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З початку року на кір захворіли понад 36 тисяч людей, 15 померли - МОЗ

Середа, 7 листопада 2018, 05:48

З початку 2018 року на кір захворіли 36 455 людей - 14 111 дорослих і 22 344 дитини. Від ускладнень кору померли 15 людей: 11 дітей і 4 дорослих.

Про це 6 листопада повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України. 

За даними центру, найбільше хворих зафіксовано у Львівській (всього 7 364 людини: 2 164 дорослих і 5 200 дітей), Івано-Франківській (всього 3 612 людей: 971 дорослий і 2 641 дитина), Закарпатській (всього 3 459 людей: 672 дорослих і 2 787 дітей), Одеській (всього 2 550 людей: 1 274 дорослих і 1 276 дітей), місті Києві (всього 2 408 людей: 1 491 дорослий і 917 дітей) та Тернопільській (всього 2 120 людей: 773 дорослих і 1 347 дітей) областях.

"Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 724 особи в 2006 році)", - підкреслили у відомстві.

"Ліків від кору не існує, єдиний спосіб захиститися від цього захворювання - вакцинація. Наразі в Україні достатньо вакцин для проведення планової та посиленої імунізації проти кору", - наголосили в МОЗ.

Зазначається, що станом на 1 листопада 2018 року в Україні наявні 602 193 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Усі вакцини доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

"Кір - небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків", - заявили у міністерстві.

Теми: МОЗздоров'я
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