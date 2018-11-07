ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, 1 раз - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 листопада.

Бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль.

На Донецькому напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка застосовувались міномети калібру 82 мм.

"Для вогневого впливу, окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Підрозділи ОС діяли адекватно ситуації", - наголосили у штабі.

За даними розвідки, 6 листопада, 2 окупантів було знищено, ще 2 - отримали поранення.

"Протягом поточної доби противник вогонь по наших позиціях не відкривав", - йдеться у звіті.