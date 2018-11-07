Американці обрали рекордне число жінок у Палату представників

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Середа, 7 листопада 2018, 10:17

Жінки отримали рекордну кількість місць у Палаті представників Конгресу США.

За попередніми результатами на 01:00 за північноамериканським східним часом, вони посядуть 90 крісел із 435, повідомляє Bloomberg ..

Попередній рекорд становив 84 місця, передає "Інтерфакс".

За даними Центру американських жінок і політики, 78 жінок у нижній палаті представляють Демократичну партію, 12 – Республіканську.

З урахуванням підрахованих голосів, у Сенаті жінки посідають 20 місць зі 100, в тому числі 10 були обрані в 2018 році.

Вперше в Палату представників увійдуть мусульманки: біженка з Сомалі Ільхан Омар від Міннесоти і американка палестинського походження Рашида Тлаіб від Мічигану, повідомляє CNN.

Крім того, в складі нижньої палати з'являться перші представниці корінних американських народів – Шаріс Девідс від Нью-Мексико і Деб Холенд від Канзасу. Девідс також є першою лесбіянкою в Конгресі, яка не приховує орієнтації.

Наймолодшою жінкою в Конгресі стала 29-річна Олександрія Осаріо-Кортес, яка висувалася від Нью-Йорка.

На проміжних виборах 2018 року в США встановлено цілу низку інших рекордів, пише MarketWatch.

На дострокових виборах зафіксовано історичний максимум тих, хто голосував, загальна явка також близька до рекорду.

Вперше губернатором Гуаму стала жінка – Лу Леон Герреро.

Всього на виборах губернаторів перемогли щонайменше 8 жінок.

У Колорадо виборці проголосували за Джареда Поліса, який стане першим губернатором США, що відкрито заявив про свою гомосексуальність.

За попередніми даними, Демократична партія США вперше за 8 років повернула контроль над Палатою представників, а Республіканська партія зберегла перевагу в Сенаті.

За підсумками проміжних виборів демократам вже вдалося отримати в палаті представників необхідний мінімум у 218 з 435 місць. У республіканців поки що 192 місця.

У низці штатів підрахунок голосів ще не завершено.

Президент США Дональд Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Конгресу США.

Теми: США вибори
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