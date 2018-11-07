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Найбільш норовливих міністрів Гройсман "приборкує" в бункері

Середа, 7 листопада 2018, 09:36

Найважливіші, стратегічні питання, де сконцентрований інтерес багатьох груп впливу ухвалюються не на засіданнях уряду, а в Адміністрації президента на зборах так званої "стратегічної дев'ятки".

Про це йдеться  в матеріалі "Української правди" "#УрядГройсмана – 2. Театр одного прем'єра".

"Про ці рішення звичайні міністри дізнаються фактично перед засіданням уряду. Тобі просто кажуть, що є отаке рішення, і ти маєш за нього проголосувати. Якщо є питання, то давай – іди "нагору".  І ти голосуєш. Ну бо як не проголосувати? Просто сидиш і підіймаєш руку", – зізнався УП один із міністрів з квоти БПП.

Якщо хтось із міністрів "не розуміє", чому він має проголосувати за таке рішення, то з ним можуть провести окрему розмову як прем’єр, так і президент.

Особливо норовливих можуть "запросити" в підвал уряду.

"Туди мають доступ тільки перші особи. Всього кілька людей з керівництва країни. Це реально такий як бункер у підвальному приміщенні в Будинку уряду. Його використовують, щоб переговорити конфіденційно. А можуть запросити міністра і сказати, що от, друже, ми, а от – наше рішення. Воно може тобі не подобатись, але ти його приймеш", – розповів на умовах анонімності один із членів уряду.

Чому засідання уряду перестали бути місцем для дискусій і реального прийняття рішень, як прем’єр Гройсман навчився робити з Кабміну шоу, і чим йому в цьому прислужились телевізійні камери – читайте в продовженні циклу статей "Української правди" про те, як живе #УрядГройсмана.

Роман Романюк, УП
Теми: ГройсманКабінет міністрів
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