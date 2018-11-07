У Києві спіймали пропагандиста, який планував втекти до Росії

СБУ затримала у Києві інтернет-агітатора, який за вказівкою російських спецслужб створив відеоканал, де розміщував антиукраїнські матеріали.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Зловмисник у 2015 році створив в інтернеті відеоканал, на якому за вказівкою представників російських організацій підконтрольних спецслужбам РФ розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що чоловік щомісяця виїжджав до РФ, де проводив зустрічі, отримував інструкції від кураторів та "гонорари" за виконану роботу.

"За місцем проживання агітатора правоохоронці вилучили цифрове електронне обладнання, чернетки із записами сценаріїв провокаційних інформаційних відеороликів, які мають доказове значення", - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що для уникнення відповідальності зловмисник планував переїхати на територію РФ, де за допомогою кураторів вже облаштував студію.

Пропагандисту оголосили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) і 110 (посягання на територіальну цілісність держави) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває.