До Донецька стягують танки й важку артилерію під "вибори" – СЦКК

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Середа, 7 листопада 2018, 14:37

Збройні формування Російської Федерації готуються до незаконних "виборів" на окупованій частині Донбасу, стягуючи танки та важку артилерію у Донецьк.

Про це заявляє українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає штаб Операції об'єднаних сил

В СЦКК зазначають, що у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованому 6 листопада, повідомляється про чергові факти розміщення збройними формуваннями РФ військової техніки у зоні безпеки на окупованих територіях.

Так, 3 листопада у Донецьку безпілотник місії зафіксував 27 танків Т-72, дві 122 мм самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика", одну 152 мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С", 32 одиниці БМП та 6 бронетранспортерів.

"Зосереджувати в місті таку кількість важкої бронетехніки, з артилерією на додачу, окупантам знадобилося не інакше як для забезпечення "вільного волевиявлення громадян ДНР" під час недолугих псевдовиборів, які, за вказівкою Москви, там збираються влаштувати 11 листопада", – вважає українська сторона СЦКК.

За офіційною заявою Тристоронньої контактної групи, ці "вибори" не відповідають ані букві, ані духу Мінських домовленостей.

Теми: Донбас окупація
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