Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відповідального за мораль в ЗСУ впіймали на хабарі - Матіос

Середа, 7 листопада 2018, 13:48

На хабарі затримали начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Оновлено: Раніше в новині вказувалося, що затриманий - Олег Грунтковський. У відомстві повідомили, що це не відповідає дійсності. Редакція перепрошує за прикру помилку.

"07 листопада 2018 року військові прокурори Київського гарнізону спільно з співробітниками "К" СБУ у м.Києві затримали за отримання "хабара" полковника Г", - написав він.

За словами Матіоса затриманий займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, яке підпорядковане безпосередньо Генеральному штабу Збройних Сил України.

"Вказаний "душпастир" наших військових вимагав та одержав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними військовими службовими особами щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої", - написав Матіос.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: