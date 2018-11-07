Відповідального за мораль в ЗСУ впіймали на хабарі - Матіос

На хабарі затримали начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Оновлено: Раніше в новині вказувалося, що затриманий - Олег Грунтковський. У відомстві повідомили, що це не відповідає дійсності. Редакція перепрошує за прикру помилку.

"07 листопада 2018 року військові прокурори Київського гарнізону спільно з співробітниками "К" СБУ у м.Києві затримали за отримання "хабара" полковника Г", - написав він.

За словами Матіоса затриманий займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, яке підпорядковане безпосередньо Генеральному штабу Збройних Сил України.

"Вказаний "душпастир" наших військових вимагав та одержав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними військовими службовими особами щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої", - написав Матіос.