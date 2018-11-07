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Кримінальне переслідування Рамазанова припинили: не знайшли доказів

Середа, 7 листопада 2018, 17:07

Слідство припинило кримінальне переслідування Ісмаїла Рамазанова, якого в анексованому Криму підозрювали у зберіганні патронів, оскільки не змогло знайти доказів.

Про це в Facebook повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"Слідство припинило кримінальне переслідування Рамазанова за частиною 1 статті 222 (незаконне зберігання боєприпасів)", - написав він.

Наумлюк також процитував частину постанови:

"У ході попереднього слідства об'єктивних даних про приналежність Рамазанова... 24 патронів, вилучених 23.01.2018 під час обшуку... не отримано".

"24 патрони були підкинуті Рамазанову під час обшуку, про що він заявляв з самого початку. Проти нього залишається кримінальна справа про поширення ненависті і ворожнечі через інтернет-рацію Zello", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, 23 січня російські силовики обшукали будинок кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, якого звинуватили в пропаганді екстремізму. 

Пізніше підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд заарештував затриманого.

19 червня Рамазанову пред'явили уточнене обвинувачення за ч. 1 ст. 282 (розпалювання ворожнечі та ненависті і приниження групи осіб за національною ознакою) і ч. 1 ст. 222 (зберігання патронів) Кримінального кодексу РФ. Рамазанов свою провину не визнавав.

12 липня суд в окупованому Криму відхилив клопотання слідства на продовження терміну перебування в СІЗО Ісмаїлу Рамазанову.

14 липня Рамазанова випустили з СІЗО Сімферополя.

Українська правда
Теми: Кримкримські татари
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