Через матч "Динамо" змінять роботу станцій столичного метро

У Києві 8 листопада частково обмежать роботу трьох станцій метро в зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо" та "Ренн" на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

У зв'язку з проведенням матчу, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станцію "Олімпійська" буде зачинено на вхід та вихід, станцію "Палац спорту" на вихід, а станцію "Площа Льва Толстого" на вхід.

"На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій", - зазначили у прес-службі київської підземки.

Там додали, що зміни в роботі станцій застосовуються з міркувань безпеки та для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.