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ООС: Бойовики здійснили 7 обстрілів, один військовий поранений

Середа, 7 листопада 2018, 17:37

Упродовж доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок бойових дій один військовослужбовець був поранений.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил.

Українські військові вказують, що з семи обстрілів один обстріл ворог здійснив із застосовуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Противник, в основному, вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя окупанти застосували міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП та зенітну установку ЗУ-23-2", - йдеться у зведенні.

Окрім того, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Зайцеве, Піски, Красногорівка та Гнутове.

"Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі ООС.

Українська правда
Теми: ООСбойові діїЗбройні сили
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