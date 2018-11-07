Головні новини дня — за 60 секунд

Генпрокурор Луценко подав Порошенкові заяву на звільнення, пожежа на складах Міноборони на Чернігівщині сталася через диверсію, а партія Трампа втратить більшість у Палаті представників.

Про уряд Гройсмана

Завдяки Яценюку, засідання Кабміну транслюються наживо. Арсеній Петрович це зробив не тільки для того, щоб показати який він відкритий, а й зняти з себе відповідальність за непопулярні рішення.

Гройсман використовує камери та відкритість інакше. Засідання уряду стали головним піар-майданчиком для Гройсмана. Тут він таврує опонентів, звітує перед суспільством, зустрічається з дітками і піднімає пенсії.

Дійшло до того, що прем’єр сам вирішує, кого запросити на засідання і кому там надати слово. Він повністю режисує Кабмін і ніхто не може з ним посперечатись, крім Авакова, який робить це не дуже часто.

Рішення на Кабміні не приймаються. Наприклад, найважливіші рішення можуть прийматись на зборах так званої "стратегічної дев'ятки". А якщо хтось із міністрів "не розуміє", чому він має проголосувати за таке рішення, то з ним можуть провести окрему розмову як прем’єр, так і президент.

Кадрові питання — це найбільш закрита група рішень, які ухвалює Кабмін. Часто при пресі розглядають якісь непринципові питання і переходять до блоку рішень "з обмеженим доступом". Після цього засідання переходить у публічну частину, без зайвої публіки і переходять до кадрів та інших "делікатних" питань.

Більше — у тексті Романа Романюка.

Про Юрія Луценка

Генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.

"Українська правда" звернулася до Адміністрації президента із питанням, чи отримав глава держави цю заяву, але в АП сказали, що Порошенко полетів з візитом до Фінляндії і перебуватиме там два дні.

Про вибори у США

Республіканська партія Дональда Трампа за підсумками проміжних виборів втратить більшість у Палаті представників — нижній палаті Конгресу США.

Так, Демократична партія взяла більшість у нижній палаті — але одночасно провалилася на виборах у верхню палату, Сенат. Однопартійці Трампа лише наростили своє представницто у Сенаті і контролюватимуть 54-55 місць у ньому, замість нинішніх 51. Те саме і з губернаторами — у 27 з 50 штатів виконавчу владу очолюватимуть республіканці.

Двоє американців із українським корінням перемогли на виборах губернаторів у США. Один із них є першим в історії штату відкритим гомосексуалом, який обійняв посаду.

Про вибухи на арсеналі під Ічнею

Військова прокуратура каже, що пожежа на складах з боєприпасами на Чернігівщині сталася унаслідок диверсії. "Хтось проник на склад та заклав вибухівку", — заявили у відомстві.

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