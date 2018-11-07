У Херсоні попрощалися з Катериною Гандзюк

У Херсоні попрощалися з активісткою, радницею міського голови Катериною Гандзюк.

Про це повідомляє "5 Канал".

Провести в останню путь громадську активістку та чиновницю прийшли кілька сотень людей – родичі, колеги, друзі, волонтери та просто знайомі. Через велику кількість людей церемонію прощання подовжили на годину.

В цей час під стінами управління поліції відбулася акція протесту з вимогами знайти замовників її вбивства.

Голову Херсонської обладміністрації – Андрія Гордєєва – активісти на церемонію не пустили. Після словесної перепалки чиновник поїхав.

На будівлі херсонської міськради приспустили прапори, а над входом активісти почепили плакат із уже традиційним запитанням – "Вибачте, так а "Хто замовив Гандзюк?"

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.

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