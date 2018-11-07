У Херсоні попрощалися з Катериною Гандзюк

2421 перегляд
Середа, 7 листопада 2018, 21:52

У Херсоні попрощалися з активісткою, радницею міського голови Катериною Гандзюк.

Про це повідомляє "5 Канал".

Провести в останню путь громадську активістку та чиновницю прийшли кілька сотень людей – родичі, колеги, друзі, волонтери та просто знайомі. Через велику кількість людей церемонію прощання подовжили на годину.

В цей час під стінами управління поліції відбулася акція протесту з вимогами знайти замовників її вбивства.

Голову Херсонської обладміністрації – Андрія Гордєєва – активісти на церемонію не пустили. Після словесної перепалки чиновник поїхав.

На будівлі херсонської міськради приспустили прапори, а над входом активісти почепили плакат із уже традиційним запитанням – "Вибачте, так а "Хто замовив Гандзюк?"

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей. 

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук спростовує свою причетність до злочину.

Читайте також: Безкарність вбиває. Ким була і за що боролась Катя Гандзюк

Теми: напад на Гандзюк
powered by lun.ua
По темі
Справа Гандзюк: поліцію в Херсоні задимили і замалювали трафаретами 7 листопада 2018, 16:00
Тимчасова слідча комісія щодо вбивства Гандзюк: піар на крові чи вимушена необхідність? 7 листопада 2018, 10:00
Луценко залишався політиком і на посаді генпрокурора - РПР 7 листопада 2018, 04:04
Усі новини
Головні новини
США закликали жителів окупованого Донбасу бойкотувати "вибори" бойовиків
Головні новини дня — за 60 секунд
Україна висловила протест Росії через продовження арешту політв’язня Гриба
Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні
Усі новини
здоров'я

Чому виникає простатит та рак простати: тривожні симптоми і як вилікуватися

світ

10 неймовірних фактів про Антарктику