"Шахтар" пропустив шість голів у 4 турі Ліги Чемпіонів у Манчестері

Донецький "Шахтар" зазнав розгромної поразки у матчі 4 туру Ліги Чемпіонів.

У середу, 7 листопада, англійський "Манчестер Сіті" розгромив донецьку команду з рахунком 6:0.

Як і в першому матчі між цими командами, що пройшов два тижні тому у Харкові, шансів на позитивний результат у "гірників" у цій грі майже не було. Англійська команда була мобільніше і на голову вище "Шахтаря".

На 13-й хвилині "Манчестер Сіті" відкрив рахунок. Ріяд Марез у штрафному майданчику легко накрутив Ярослава Ракицького і прострілив на Давіда Сільва, котрий легко розстріляв ворота української команди - 1:0. На 24-й хвилині підопічні Пепа Гвардіоли забивають другий гол. Рахім Стерлінг увійшов в штрафну "Шахтаря" і в боротьбі з Миколою Матвієнком пірнув на газон. Головний арбітр гри угорець Віктор Кашшаї відразу вказав на 11-ть метрів. Як показав відеоповтор, арбітр зустрічі помилився, і Стерлінг заїхав бутсою в газон і полетів на газон сам, а Матвієнко його навіть не торкнувся. Тим не менше Габріель Жезус реалізував пенальті - 2:0.

У першому таймі у "Сіті" був ще один гольовий момент, коли Жезус вийшов сам на сам з Андрієм П`ятовим, але Сергій Кривцов в падінні прийняв удар на себе. У "Шахтаря" в атаці не було, що й відзначити. Згадується лише удар Сергія Болбата вище воріт, і Жуніора Мораєса - прямо в руки воротарю.

На старті другого тайму рахунок стає вже 3:0. Стерлінг ударом з лінії штрафного пробив у кут воріт П`ятова, а гольовий пас на рахунку українця Олександра Зінченка, який вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті".

На 71-й хвилині Тарас Степаненко у штрафному зносить Давіда Сільву і цього разу суддя не помилився з призначенням 11-метрового. Свій другий пенальті реалізував Жезус - 4:0.

На 78-й хвилині у "Шахтаря" був другий удар у площину воріт в цій грі. Зі штрафного класно пробив Ракицький і Едерсон Мораєс потягнув цей м`яч. А через кілька хвилин "Манчестер Сіті" забив свій п`ятий гол у ворота чемпіонів України. Марез ударом з кута воротарського знову пробив П`ятова - 5:0. Вже в доданий час Жезус вийшов сам на сам з П`ятовим і перекинув воротаря "Шахтаря" - 6:0.

В іншому матчі групи F французький "Ліон" з рахунком 2:1 здолав німецький "Гоффенхайм". Після чотирьох матчів у "Манчестер Сіті" 9 очок, "Ліон" набрав 6 пунктів. У "Гоффенхайма" три очки та в "Шахтаря" - два.