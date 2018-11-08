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Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

Четвер, 8 листопада 2018, 00:37
Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, що виконує також функції міністра юстиції, подав у відставку.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

"Ми раді повідомити, що Метью Г. Уітекер, керівник апарату Генерального прокурора Джеффа Сешнс в Департаменті юстиції, стане нашим новим генеральним прокурором Сполучених Штатів. Він буде добре служити нашій країні ...", - написав Трамп.

Він також оголосив, що тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора призначено главу канцелярії Сешнс Метью Уітекер.

Трамп додав, що постійний наступник Сешнса буде призначений пізніше.

Раніше Трамп неодноразово закликав генпрокурора Джеффа Сешнса завершити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливої ​​змови штабу Трампа з РФ.

Сешнс відсторонився від справи ще в минулому році, передавши нагляд за нею своєму заступнику Роду Розенштайну.

Теми: ТрампСША
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