Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, що виконує також функції міністра юстиції, подав у відставку.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....