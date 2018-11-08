Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

324 перегляди
Четвер, 8 листопада 2018, 01:37

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, що виконує також функції міністра юстиції, подав у відставку.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

"Ми раді повідомити, що Метью Г. Уітекер, керівник апарату Генерального прокурора Джеффа Сешнс в Департаменті юстиції, стане нашим новим генеральним прокурором Сполучених Штатів. Він буде добре служити нашій країні ...", - написав Трамп.

Він також оголосив, що тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора призначено главу канцелярії Сешнс Метью Уітекер.

Трамп додав, що постійний наступник Сешнса буде призначений пізніше.

Раніше Трамп неодноразово закликав генпрокурора Джеффа Сешнса завершити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливої ​​змови штабу Трампа з РФ.

Сешнс відсторонився від справи ще в минулому році, передавши нагляд за нею своєму заступнику Роду Розенштайну.

Теми: Трамп США
powered by lun.ua
По темі
Трамп знайшов винних в захопленні Криму Росією 7 листопада 2018, 23:18
Трамп визнав поразку у Палаті представників Конгресу 7 листопада 2018, 08:29
Партія Трампа зберігає більшість у Сенаті – попередні результати 7 листопада 2018, 05:43
Усі новини
Головні новини
США закликали жителів окупованого Донбасу бойкотувати "вибори" бойовиків
Головні новини дня — за 60 секунд
Україна висловила протест Росії через продовження арешту політв’язня Гриба
Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні
Усі новини
Культура

Мартін Лютер у житті та мистецтві

здоров'я

Які вправи спалюють найбільше калорій