Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, що виконує також функції міністра юстиції, подав у відставку.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

"Ми раді повідомити, що Метью Г. Уітекер, керівник апарату Генерального прокурора Джеффа Сешнс в Департаменті юстиції, стане нашим новим генеральним прокурором Сполучених Штатів. Він буде добре служити нашій країні ...", - написав Трамп.

Він також оголосив, що тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора призначено главу канцелярії Сешнс Метью Уітекер.

Трамп додав, що постійний наступник Сешнса буде призначений пізніше.

Раніше Трамп неодноразово закликав генпрокурора Джеффа Сешнса завершити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливої ​​змови штабу Трампа з РФ.

Сешнс відсторонився від справи ще в минулому році, передавши нагляд за нею своєму заступнику Роду Розенштайну.