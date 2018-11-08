Трамп звинуватив CNN в публікації фейків і назвав за це "ворогами народу"

227 переглядів
Четвер, 8 листопада 2018, 03:06

Президент США Дональд Трамп вступив у конфронтацію з журналістом CNN і назвав його "грубою і жахливою людиною".

Такий інцидент стався в ході прес-конференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

Репортер звернувся до президента з питанням про те, чому той назвав караван мігрантів, що прямує до кордонів  США, "вторгненням", а також зробив цю проблему однією з центральних тем в ході своїх політичних ралі напередодні 6 листопада.

У відповідь Трамп заявив, що він не демонізує мігрантів, але хоче, щоб вони потрапляли в США законним шляхом. Він зазначив, що вони можуть прибувати законно.

"Нам потрібні люди", - сказав Трамп.

Журналіст нагадав, що рекламні ролики республіканців демонстрували, як мігранти перелазили через огорожі на кордоні. На це Трамп відповів, що це документальні кадри, а не постановка.

Журналіст заперечив, заявивши, що це не вторгнення.

"Чесно кажучи, дайте мені керувати країною. Ви завідуєте CNN, і якби робили це добре, рейтинги були б краще", - заявив Трамп.

Коли журналіст спробував продовжити, Трамп, підвищивши голос, сказав: "Досить! З мене досить ваших запитань". Але репортер продовжив задавати питання з приводу розслідування втручання РФ у вибори в 2016 році.

"Ви груба і жахлива людина", - сказав Трамп і передав можливість задавати питання іншим журналістам, але репортер CNN продовжив задавати питання навіть без мікрофона.

"Сядьте. Коли ви передаєте фейкові новини, а CNN часто так робить, ви дієте як вороги народу", - заявив він.

Зазначений інцидент на відео починається з 27-ї хвилини.

Теми: Трамп ЗМІ США міграція
powered by lun.ua
По темі
Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса 8 листопада 2018, 01:37
Трамп знайшов винних в захопленні Криму Росією 7 листопада 2018, 23:18
Трамп визнав поразку у Палаті представників Конгресу 7 листопада 2018, 08:29
Усі новини
Головні новини
США закликали жителів окупованого Донбасу бойкотувати "вибори" бойовиків
Головні новини дня — за 60 секунд
Україна висловила протест Росії через продовження арешту політв’язня Гриба
Військова прокуратура виявила причину вибухів на військовому арсеналі біля Ічні
Усі новини
здоров'я

Які вправи спалюють найбільше калорій

світ

Як живуть люди у всьому світі