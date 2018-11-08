Трамп звинуватив CNN в публікації фейків і назвав за це "ворогами народу"

Президент США Дональд Трамп вступив у конфронтацію з журналістом CNN і назвав його "грубою і жахливою людиною".

Такий інцидент стався в ході прес-конференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

Репортер звернувся до президента з питанням про те, чому той назвав караван мігрантів, що прямує до кордонів США, "вторгненням", а також зробив цю проблему однією з центральних тем в ході своїх політичних ралі напередодні 6 листопада.

У відповідь Трамп заявив, що він не демонізує мігрантів, але хоче, щоб вони потрапляли в США законним шляхом. Він зазначив, що вони можуть прибувати законно.

"Нам потрібні люди", - сказав Трамп.

Журналіст нагадав, що рекламні ролики республіканців демонстрували, як мігранти перелазили через огорожі на кордоні. На це Трамп відповів, що це документальні кадри, а не постановка.

Журналіст заперечив, заявивши, що це не вторгнення.

"Чесно кажучи, дайте мені керувати країною. Ви завідуєте CNN, і якби робили це добре, рейтинги були б краще", - заявив Трамп.

Коли журналіст спробував продовжити, Трамп, підвищивши голос, сказав: "Досить! З мене досить ваших запитань". Але репортер продовжив задавати питання з приводу розслідування втручання РФ у вибори в 2016 році.

"Ви груба і жахлива людина", - сказав Трамп і передав можливість задавати питання іншим журналістам, але репортер CNN продовжив задавати питання навіть без мікрофона.

"Сядьте. Коли ви передаєте фейкові новини, а CNN часто так робить, ви дієте як вороги народу", - заявив він.

Зазначений інцидент на відео починається з 27-ї хвилини.