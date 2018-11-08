ООС: 19 обстрілів за добу, є поранені

Упродовж минулої доби російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому, ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Два рази противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях військ Об’єднаних сил в районах Павлополя та Луганського, а біля останнього - застосував і 120-ти мм міномети.

Також загарбники продовжують застосування гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, поблизу Павлополя, окупанти стріляли з озброєння БМП-1 та зенітної установки ЗУ-23-2.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське, Зайцеве, Авдіївка, Піски, Марїнка, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку доби ворог здійснив один обстріл українських позицій – поблизу Кримського. Зафіксовано вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.