Українка намагалася потай ввезти з Росії небезпечний психотроп

На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з Прикордонною службою блокували спробу контрабанди небезпечних психотропних речовин з країни-агресора.

Під час митного контролю на пункті пропуску "Гоптівка" правоохоронці виявили у громадянки України три пакунки з психотропною речовиною PVP загальною вагою майже 1 кілограм.

"Жінка намагалася провезти пcихотропи, приховавши частину "товару" на собі та в упаковці з-під кави", – повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми оцінками вартість вилученої речовини становить приблизно 20 тисяч американських доларів.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України затриманій оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших осіб причетних до протиправної діяльності.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах загрожує позбавленням волі від 10 до 12 років із конфіскацією майна