Додаткова експертиза у "справі Зайцевої" нового не дала – прокуратура
Додаткова експертиза в справі про резонансне ДТП на Сумщині в Харкові, який забрав життя 6 осіб, підтвердила інкриміновані порушення.
Про це заявили в прокуратурі, повідомляє "МедіаПорт".
Експертиза мала відповісти на питання: де мав зупинитися Volkswagen Touareg Геннадія Дронова та яким світлофором останній мав керуватися.
Київський райсуд призначив додаткову комплексну судову автотехнічну експертизу 24 жовтня: захисник Дронова Сергій Перепелиця вніс у клопотання 25 питань – але суд поставив експертам три. Результати експертизи передали в суд 1 листопада.
На засіданні 7 листопада їх планували озвучити в суді, але захисник Дронова попросив про перерву – і суд погодився.
Представники потерпілих і звинувачення не озвучили деталі експертизи до оголошення в суді.
Однак прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик повідомила: "Прокуратура ознайомилася з документом. Ніяких несподіванок в результатах немає. Ця експертиза підтвердила інкриміновані порушення".
7 листопада суд ухвалив залишити звинувачених Альону Зайцеву і Геннадія Дронова під вартою до 5 січня, задовольнивши клопотання прокурорів.
Адвокат Дронова просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а сам Геннадій Дронов заявив, що готовий здати закордонний паспорт і водійські права.
З таким же проханням звернувся і захисник водія Lexus Олени Зайцевої Євген Мельниченко. Він передав суду документи про те, що Зайцевої потрібна допомога лікарів, яких немає в слідчому ізоляторі.
Наступне засідання у справі про ДТП на Сумській призначали на 13 листопада.