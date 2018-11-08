Додаткова експертиза у "справі Зайцевої" нового не дала – прокуратура

Додаткова експертиза в справі про резонансне ДТП на Сумщині в Харкові, який забрав життя 6 осіб, підтвердила інкриміновані порушення.

Про це заявили в прокуратурі, повідомляє "МедіаПорт".

Експертиза мала відповісти на питання: де мав зупинитися Volkswagen Touareg Геннадія Дронова та яким світлофором останній мав керуватися.

Київський райсуд призначив додаткову комплексну судову автотехнічну експертизу 24 жовтня: захисник Дронова Сергій Перепелиця вніс у клопотання 25 питань – але суд поставив експертам три. Результати експертизи передали в суд 1 листопада.

На засіданні 7 листопада їх планували озвучити в суді, але захисник Дронова попросив про перерву – і суд погодився.

Представники потерпілих і звинувачення не озвучили деталі експертизи до оголошення в суді.

Однак прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик повідомила: "Прокуратура ознайомилася з документом. Ніяких несподіванок в результатах немає. Ця експертиза підтвердила інкриміновані порушення".

7 листопада суд ухвалив залишити звинувачених Альону Зайцеву і Геннадія Дронова під вартою до 5 січня, задовольнивши клопотання прокурорів.

Адвокат Дронова просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а сам Геннадій Дронов заявив, що готовий здати закордонний паспорт і водійські права.

З таким же проханням звернувся і захисник водія Lexus Олени Зайцевої Євген Мельниченко. Він передав суду документи про те, що Зайцевої потрібна допомога лікарів, яких немає в слідчому ізоляторі.

Наступне засідання у справі про ДТП на Сумській призначали на 13 листопада.