У Зімбабве зіткнулися два автобуси – 47 загиблих і 70 постраждалих
У Зімбабве внаслідок лобового зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб, ще 70 травмовані.
Як повідомляє ZimLive, аварія сталася в середу ввечері неподалік від Русапе, за 170 км на південний схід від Хараре.
Автобус компанії Bolt Cutter прямував до Мутаре, а автобус Smart Express – до Хараре. Останній намагався обігнати вантажівку.
В результаті зіткнення автобуси дуже розтрощені.
Поліцейські повідомили, що загинули 45 дорослих та двох дітей, але не виключили, що число жертв може зрости.
Причину аварії досліджують.
Президент Зімбабве заявив, що його думки та молитви – разом із жертвами аварії.
My thoughts and prayers are with the victims and their families of the tragedy on the Harare-Mutare Road last night pic.twitter.com/z7YUJ2SWtA— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 8, 2018
Ця катастрофа – друга за кількістю жертв у Зімбабве після аварії Nyanga Bus в серпні 1991 року, в результаті якої загинули 89 людей.