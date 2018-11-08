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У Зімбабве зіткнулися два автобуси – 47 загиблих і 70 постраждалих

Четвер, 8 листопада 2018, 09:35

У Зімбабве внаслідок лобового зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб, ще 70 травмовані.

Як повідомляє ZimLive, аварія сталася в середу ввечері неподалік від Русапе, за 170 км на південний схід від Хараре.

Зіткненння автобусів у Зімбабве
Зіткненння автобусів у Зімбабве
Twitter allAfrica.com‏

Автобус компанії Bolt Cutter прямував до Мутаре, а автобус Smart Express – до Хараре. Останній намагався обігнати вантажівку.

В результаті зіткнення автобуси дуже розтрощені.

Поліцейські повідомили, що загинули 45 дорослих та двох дітей, але не виключили, що число жертв може зрости.

Велика аварія у Зімбабве
Велика аварія у Зімбабве
Twitter ZimLive

Причину аварії досліджують.

Президент Зімбабве заявив, що його думки та молитви – разом із жертвами аварії.

Ця катастрофа – друга за кількістю жертв у Зімбабве після аварії Nyanga Bus в серпні 1991 року, в результаті якої загинули 89 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: світДТП
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