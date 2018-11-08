Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії розбився вертоліт, є загиблий

Четвер, 8 листопада 2018, 13:35

У Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт МІ-8, який прямував обстежити газопровід.

Про це повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".

"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - розповіли джерела.

Як пише ТАСС, на борту знаходилося чотири людини. Одна з них затиснута у кабіні вертольота. 

Пізніше стало відомо, що в результаті події загинула людина.

"З чотирьох людей, які знаходилися на борту, один загинув і двоє постраждали", - сказав співрозмовник "РИА Новости".

Зазначається, що вертоліт належить авіакомпанії "Баркол".

Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.

Українська правда
Теми: Росіягаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Російські офіцери незадоволені Герасимовим і Шойгу - розвідка Британії
Нічна атака БПЛА: у Запорізькій області є влучання – Гуменюк
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: