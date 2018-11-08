У Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт МІ-8, який прямував обстежити газопровід.

Про це повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".

"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - розповіли джерела.

Як пише ТАСС, на борту знаходилося чотири людини. Одна з них затиснута у кабіні вертольота.

Пізніше стало відомо, що в результаті події загинула людина.

"З чотирьох людей, які знаходилися на борту, один загинув і двоє постраждали", - сказав співрозмовник "РИА Новости".

Зазначається, що вертоліт належить авіакомпанії "Баркол".

Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.