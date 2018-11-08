У Тверській області Російської Федерації розбився вертоліт, який прямував обстежити газопровід.

Про це повідомило джерело в екстрених службах російському "Інтерфаксу".

"Вертоліт прямував з Смоленська в Андреаполь (Тверська область) для обстеження газопроводу. Однак в польоті у нього виникла технічна несправність і пілоту довелося екстрено знижуватися", - розповіли джерела.

Як пише ТАСС, на борту знаходилося чотири людини. Одна з них затиснута у кабіні вертольота. Загиблих, за попередніми даними, немає.

Також повідомляється, що при посадці вертоліт отримав пошкодження.