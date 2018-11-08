Вербувальницю "Востока" посадять на 10 років, коли схоплять
Шевченківський райсуд Чернівців засудив представницю так званої "ДНР" до 10 років позбавлення волі заочно за вербування до терористичного угруповання "Восток".
За даними Служби безпеки України, мешканка одного з населених пунктів Донецької області у 2016 році приєдналася до лав незаконних збройних формувань.
"Зловмисниця виконувала завдання із вербування та комплектування особового складу терористичного угруповання "Восток", – уточнює СБУ.
Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи організації)
Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання, уточнює СБУ.
Зловмисницю оголошено у розшук.
Вирок набув законної сили.
Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ в Чернівецькій області