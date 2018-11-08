Вербувальницю "Востока" посадять на 10 років, коли схоплять

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Четвер, 8 листопада 2018, 14:02

Шевченківський райсуд Чернівців засудив представницю так званої "ДНР" до 10 років позбавлення волі заочно за вербування до терористичного угруповання "Восток".

За даними Служби безпеки України, мешканка одного з населених пунктів Донецької області у 2016 році приєдналася до лав незаконних збройних формувань.

"Зловмисниця виконувала завдання із вербування та комплектування особового складу терористичного угруповання "Восток", – уточнює СБУ.

Вербувальниця
Вербувальниця "ДНР"
ssu.gov.ua

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи організації)

Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання, уточнює СБУ.

Зловмисницю оголошено у розшук.

Вирок набув законної сили.

Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ в Чернівецькій області

Теми: Донбас ДНР тероризм суд СБУ
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