Невідомий розстріляв людей в каліфорнійському барі: 13 загиблих

1943 перегляди
Четвер, 8 листопада 2018, 14:04

Під час стрілянини в барі в передмісті Лос-Анджелеса загинули 13 осіб, більше десятка інших отримали поранення.

Про це повідомляє СNN.

Відзначається, що в середу ввечері невідомий увірвався в бар "Borderline Bar & Grill" і влаштував там стрілянину.

У результаті загинули 11 відвідувачів бару та заступник шерифа, який в числі перших офіцерів прибив на місце події. Він помер в лікарні.

Стрілка також знайшли мертвим на місці події. Його особистість ще не встановили.

За словами шерифа, поки рано говорити, що він наклав на себе руки.

Теми: США жертви
powered by lun.ua
По темі
Білий дім вшанував жертв комунізму, в тому числі Голодомору 8 листопада 2018, 07:51
Трамп звинуватив CNN в публікації фейків і назвав за це "ворогами народу" 8 листопада 2018, 03:06
Трамп звільнив генпрокурора Джеффа Сешнса 8 листопада 2018, 01:37
Усі новини
Головні новини
Рада легалізувала "євробляхи"
Україні пропонують офіційно відмовитися від Криму заради Донбасу - Марчук
Верховний суд відправив на новий розгляд справу про "Бучанське Межигір'я" Калєтніка
У РПЦ відреагували на заклик Порошенка покинути Україну
Усі новини
дослідження

45% українців віком 15-19 років вживають алкоголь

Культура

Як українці святкували весілля сто років тому