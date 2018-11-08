Невідомий розстріляв людей в каліфорнійському барі: 13 загиблих

Під час стрілянини в барі в передмісті Лос-Анджелеса загинули 13 осіб, більше десятка інших отримали поранення.

Про це повідомляє СNN.

Відзначається, що в середу ввечері невідомий увірвався в бар "Borderline Bar & Grill" і влаштував там стрілянину.

У результаті загинули 11 відвідувачів бару та заступник шерифа, який в числі перших офіцерів прибив на місце події. Він помер в лікарні.

Стрілка також знайшли мертвим на місці події. Його особистість ще не встановили.

За словами шерифа, поки рано говорити, що він наклав на себе руки.