Затриманого в Криму питали про дівчину, з якою він спілкувався в 2013-му

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Четвер, 8 листопада 2018, 14:46

В анексованому Росією Криму затриманого після обшуку в Джанкойському районі Абляліма Аблямітова відпустили після опитування.

За даними журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка, співробітники окупаційного МВС перевіряли контакти дівчини, з якою Аблямітов спілкувався у 2013 році.

На даний момент вона перебуває в міжнародному розшуку, повідомляє "Крим.Реалії".

Розшукувана працювала лікарем очей.

Аблямітов познайомився з нею на прийомі, коли отримав травму.

Вранці 8 листопада в смт Азовське Джанкойського району пройшов обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова.

Після обшуку російські силовики повезли до Сімферополя сина господаря дому, Абляліма Аблямітова, і його вагітну дружину Айджан.

В Абляліма силовики вилучили мобільні телефони і ноутбук.

Його батькові стало зле – двічі викликали "швидку".

Теми: Крим кримські татари
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