Затриманого в Криму питали про дівчину, з якою він спілкувався в 2013-му
В анексованому Росією Криму затриманого після обшуку в Джанкойському районі Абляліма Аблямітова відпустили після опитування.
За даними журналіста "Радіо Свобода" Антона Наумлюка, співробітники окупаційного МВС перевіряли контакти дівчини, з якою Аблямітов спілкувався у 2013 році.
На даний момент вона перебуває в міжнародному розшуку, повідомляє "Крим.Реалії".
Розшукувана працювала лікарем очей.
Аблямітов познайомився з нею на прийомі, коли отримав травму.
Вранці 8 листопада в смт Азовське Джанкойського району пройшов обшук у будинку місцевого жителя Халіла Аблямітова.
Після обшуку російські силовики повезли до Сімферополя сина господаря дому, Абляліма Аблямітова, і його вагітну дружину Айджан.
В Абляліма силовики вилучили мобільні телефони і ноутбук.
Його батькові стало зле – двічі викликали "швидку".