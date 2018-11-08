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Міністр юстиції Словаччини дозволив екстрадицію українського терориста

Четвер, 8 листопада 2018, 14:10

Міністр юстиції Словаччини Габор Гал підписав пропозицію рішення суду про екстрадицію Володимира Гласнера, підозрюваного в тероризмі в Україні.

Про це повідомляє видання Dnes 24.

"З огляду на виконання всіх юридичних вимог щодо видачі цього громадянина Україні і те, що цей громадянин погодився з цим питання, роль міністра дуже проста - я підписав документ" - сказав міністр.

Якщо Верховний суд Словаччини підтримає рішення суду у Кошице після дозволу міністра юстиції підозрюваний буде переданий Україні.

Як повідомлялося, Гласнер, уродженець Севастополя,постійно мешкав у Кошице і раніше був одним з керівників "Правого сектора" на Закарпатті. Ордер на арешт Володимира виданий українським судом. Йому зокрема закидають організацію злочинної групи, яка діяла на території Закарпатської області. 

Чоловіка затримали у червні, з того часу він перебуває під арештом.

"Він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, умисних тілесних ушкоджень, погрозах вбивства, незаконному володінні зброєю, бандитизмі, тероризмі, нападах на державних чиновників та інших злочинах", - заявила представник прокуратури Мілана Філічко.

Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.  

Європейська правда

Теми: СловаччинатероризмПравий сектор
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