На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників
Четвер, 8 листопада 2018, 14:40
7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.
Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.
"Під час затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, на місце відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників.
"Під час огляду місця події, правоохоронці знайшли покинутих 4 ящики із сигаретами та засоби для зручного переміщення пакунків", - йдеться в повідомленні.
Про напад прикордонники поінформували поліцію.
Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, тривають слідчі дії.
Українська правда