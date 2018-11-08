Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників

Четвер, 8 листопада 2018, 14:40

7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"Під час затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, на місце відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників.

"Під час огляду місця події, правоохоронці знайшли покинутих 4 ящики із сигаретами та засоби для зручного переміщення пакунків", - йдеться в повідомленні.

Про напад прикордонники поінформували поліцію.

Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаконтрабандаЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Прикордонна служба
"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон
У ДПСУ уточнили, скільки "вагнерівців" уже прибули в Білорусь
Чоловіки призовного віку використовують літніх людей, щоб виїхати за кордон
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: