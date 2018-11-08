На Буковині 20 контрабандистів напали на прикордонників

7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"Під час затримання правопорушників, останні нанесли тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, на місце відразу виїхали додаткові резерви для прикриття ділянки та пошуку порушників.

"Під час огляду місця події, правоохоронці знайшли покинутих 4 ящики із сигаретами та засоби для зручного переміщення пакунків", - йдеться в повідомленні.

Про напад прикордонники поінформували поліцію.

Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, тривають слідчі дії.