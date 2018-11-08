Нардепи посилили покарання за автомобілі на єврономерах

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів.

Раніше народні депутати проголосували за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.

Ввезення наступних легкових транспортних засобів передбачає наявність гарантії. Гарантом може виступити фінансова установа, яка візьме на себе зобов’язання сплатити суму всіх митних платежів, якщо авто не буде вивезено.

Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розукомплектовувати його.

Також їй заборонятиметься використання такої машини в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачено штраф — 34 тисячі грн.

Будь-яка інша особа, яка всупереч встановленим правилам, отримає транзитне або тимчасово ввезене авто у володіння, користування або розпорядження чи використовуватиме таке авто в підприємницькій діяльності, для отримання доходу, також буде оштрафована.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис грн, повторна фіксація — 17 тисяч грн, позбавлення права керування на 1 рік та оплатне вилучення авто коштом порушника.

За недотримання строків режимів транзиту та тимчасового ввезення, тобто за невивезення авто за межі країни своєчасно, порушники мають сплатити штрафи. Розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

За один день прострочення вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 грн, а за три дні відтермінування вивезення тимчасово ввезеної машини — 850 грн.

Зайвий місяць перебування такого автомобіля на митній території України коштуватиме порушнику 170 тисяч грн або навіть транспортного засобу, який може бути конфіскований за рішенням суду.

В законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх приналежних служб і відомств — підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Якщо дозволений строк перебування іноземного авто в Україні сплив, а машина так і не була вивезена, митник повинен повідомити інші органи про вчинення правопорушення.

Отримавши повідомлення, поліцейські мають пильніше відстежувати таке авто на автомобільних дорогах України, а прикордонники, в свою чергу, повинні не допустити перетину кордону особою, яка ввезла авто без сплати відповідних штрафів.

Крім того, Національній поліції буде надано право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Якщо за кермом буде будь-яка інша особа, поліцейський може накласти на водія відповідний штраф і повідомити про порушення митних правил митницю.

Важливо, що протокол про порушення, може бути складений митником за відсутності порушника, і вручений йому під час виїзду з України.

Детальніше про нововведення читайте у статті на Економічній правді: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

Також редакція зібрала найбільш поширені питання від читачів, які стосуються законопроектів, і відповіла на них в тексті: Закон про "євробляхи": що робити власникам нерозмитнених авто. Тут ви знайдете відповіді на такі питання: як легалізувати авто за новими правилами, скільки часу дадуть власникам "євроблях" на це, що робити з машинами, які навіть за новими правилами немає сенсу розмитнювати.

Економічна правда