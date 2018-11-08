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За підозрою в сепаратизмі заарештували літнього чоловіка

Четвер, 8 листопада 2018, 16:45

Херсонський міський суд заарештував підозрюваного в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 62-річного Олега Сагана.

Про це 8 листопада повідомляє Крим.Реалії.

Суд задовольнив клопотання управління СБУ в АРК і обрав запобіжний захід для чоловіка у вигляді утримання під вартою до 3 січня 2019 року включно.

Зазначають, що сторона захисту має намір подавати апеляцію.

Звинувачення стверджує, що затриманий створював і розміщував в Інтернеті відеосюжети із закликами змінити територію України в неконституційний спосіб.

Обвинувачення стверджувало, що Саган "був затриманий під час безпосереднього здійснення злочину" і є прихильником створення так званої "Новоросії". 

 
ФОТО: КРИМ.РЕАЛІї

Під час обшуку у нього виявили ноутбук з відеосюжетами, програмами для зміни голосу, а також тексти і сценарії для монтажу нових роликів.

Також затриманий, нібито періодично їздив до Росії. Вилучені у нього карти Сбербанку зареєстровані на території РФ.

Сам Саган стверджує, що до Інтернет-ресурсів, на яких розміщені відеосюжети, ніякого відношення не має, і "голос на них не його".

На суді він заявив, що "нічого не робив проти України", готовий співпрацювати зі слідством і "навпаки виступає за розширення України, а не за її зменшення".

Він розповів, що має на утриманні хвору дружину і їздить в Росію займатися будівельно-господарськими роботами.

Українська правда
Теми: сепаратизмсуд
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