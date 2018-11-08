Волкер розповів, чому варіант РФ щодо миротворців на Донбасі є неприйнятним

Позиція Росії знаходиться дуже далеко від того, щоб наважитись ввести справжню миротворчу місію ООН на Донбас, яка би забезпечила мир та порядок у регіоні.

Таку оцінку висловив у четвер під час телефонної конференції спецпредставник США у переговорах з питань України Курт Волкер, повідомляє "Укрінформ".

"Протягом літа й на початку осені я обмінювався листами з моїм російським колегою паном Сурковим, щоб пересвідчитись, чи відбулося просування позиції РФ (по миротворцях – ред). Його відповіді вказують на те, що Росія залишається дуже далекою від того, щоб погодитися зараз на справжню миротворчу місію ООН", - розповів американський дипломат.

Він додав, що РФ погоджується на введення сил ООН для захисту лише моніторингової місії ОБСЄ, але не з метою гарантування безпеки в усьому регіоні й створення безпечного середовища.

За словами Волкера, позиція Москви – це залишити на місцях підтримувані РФ збройні угруповання та політичні утворення.

"Ці умови не відповідають мінським угодам, які ні Україна, ні будь-хто з наших партнерів – Франція, Німеччина та інші – не можуть підтримати. Таким чином, ми не бачимо в цьому життєздатний шлях уперед", - наголосив американський дипломат.

Водночас, він висловив сподівання на продовження переговорів у цьому питанні.

"Ми вважаємо діалог важливим", - сказав Волкер.

Представник США також переконаний, що нинішня агресія на сході України "дуже дорого" коштує Росії, й до того ж це віддалило Україну від РФ в цивілізованому вимірі.

"Я не думаю, що це відповідає чиїмось інтересам – точно не інтересам Росії. Ціна життів у цьому конфлікті, фінансові витрати, втрати від санкцій, як ми бачимо сьогодні, шкодять Росії", - наголосив він.

Волкер висловив сподівання, що Москва почне шукати справжнє рішення проблеми.

"І ми готові працювати разом з Росією, щоб знайти його", - додав спецпредставник США.

Раніше Волкер заявляв, що до миротворчої місії ООН на Донбасі могли б долучитися військовослужбовці Швеції, Фінляндії, Австрії, Білорусі, Сербії та Туреччини.