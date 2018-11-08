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"Ворскла" поступилася "Карабаху" у 4 турі Ліги Європи

Четвер, 8 листопада 2018, 23:27

У четвер, 8 листопада, у Полтаві "Ворскла" з рахунком 0:1 поступилася азербайджанському "Карабаху".

Єдиний гол в цій грі був забитий ще на початку першого тайму. Після помилки в захисті воротарю "Ворскли" Богдану Шусту довелося фолити проти форварда "Карабаха".

11-метровий удар чітко реалізував Араз Абдулаєв - 0:1. "Ворскла" не зуміла чимось серйозним відповісти в атаці, більше не було моментів і в гостей.

На початку другого тайму Абделла Зубір міг подвоїти рахунок в поєдинку, але не влучив у ворота з вигідної позиції.

На 65-й хвилині фанати полтавської команди почали стріляти петардами і палити фаєри, після чого не витримали нерви у швейцарського судді Сандро Шерера, котрий на 10 хвилин прибрав команди з поля. Варто зазначити, що особливого задимлення поля не було помітно.

Після поновлення матчу "Ворскла" з великими труднощами доходила до штрафної гостей і ударів у площину воріт не було.

На 92-й хвилині найбільш реальний момент в поєдинку був у В'ячеслава Шарпара, який після подачі кутового пробив головою прямо у воротаря "Карабаха".

В останні хвилини поєдинку "зелено-білі" пішли на штурм воріт азербайджанців. Знову був момент у Шарпара, який не зумів переправити м'яча у ворота після удару Владислава Кулача.

В іншому матчі групи Е "Арсенал" в Лондоні не зумів переграти португальський "Спортинг" - нічия 0:0. Після 4 турів "Арсенал" з 10 очками очолює групу. У "Спортинга" сім пунктів. "Ворскла" та "Карабах" мають по три очки.

У наступному турі Ліги Європи "Ворскла" вдома гратиме з "Арсеналом".

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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