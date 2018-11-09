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Луценко розповів, коли Порошенко розгляне його заяву про відставку

П'ятниця, 9 листопада 2018, 00:20
Луценко розповів, коли Порошенко розгляне його заяву про відставку

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що президент України Петро Порошенко розгляне його заяву про відставку, щойно повернеться зі своєї робочої поїздки з-за кордону.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"Мене влада цікавить лише як можливість відповідальності і ефективності, тому я заявив про свою відставку, я до неї готовий.

У мене була з президентом гостра розмова, він не сприйняв мого кроку, він про нього дізнався за 5 хвилин до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, що це моє принципове рішення", - розповів Луценко.

За словами генпрокурора, його заява про звільнення лежить на столі у Порошенка.

"Президент її розгляне, щойно повернеться зі своєї робочої поїздки з-за кордону. Він сказав, що прийме рішення після повернення з-за кордону", - додав очільник ГПУ.

Він також підкреслив серйозність своїх намірів, а не емоційність прийнятого рішення: "Це не ігри, це принцип".

"Я сам розглядаю смерть Катерини Гандзюк як особисте горе, я сам розглядаю розслідування як моє особисте зобов'язання. Звинувачення у тому, що конкретно Порошенко, Луценко, Аваков і т.д. винні у крові, категорично не сприймаю", - заявив Луценко.

Як повідомлялось, 7 листопада генпрокурор Юрій Луценко подав заяву президенту Петру Порошенку про відставку.  

6 листопада генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку.

Таке рішення він прийняв в зв'язку із критикою правоохоронців щодо справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. 

"Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня", - сказав він.    

Луценко заявив, що не може допустити "двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин".

В той же день віце-спікер Верховної Ради і член фракції "Блок Петра порошенка" Ірина Геращенко заявила, що провладна  коаліція не підтримує відставку.

Згодом спікер Верховної ради Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування питання відставки генпрокурора і за це віддали свої голоси лише 38 нардепів.

У середу в Центрі протидії корупції нагадали Луценку, що першим його заяву на звільнення повинен розглянути президент Петро Порошенко.

Читайте також: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратуравідставкаПорошенко
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