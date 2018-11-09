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США в ОБСЄ: "Кримські" санкції скасують, коли РФ поверне Україні півострів

П'ятниця, 9 листопада 2018, 03:41

Санкції США проти Росії, пов'язані з Кримом, триватимуть до повернення півострова Україні.

Про це заявив в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, передає "Укрінформ".

"США повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми не визнаємо, і ніколи не визнаємо цілеспрямовану анексію Криму", - наголосив Макріс.

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші пов'язані з Мінськом санкції проти Росії залишатимуться в силі, допоки Росія не імплементує повністю свої зобов'язання в рамках Мінська.

Окремі, пов'язані з Кримом санкції залишатимуть в силі, допоки РФ не поверне півострів під повний контроль Україні", - підкреслив він.

Представник США в ОБСЄ також заявив, що РФ продовжує перешкоджати мирному процесу на Донбасі і загальмувала переговори між спецпредставником Держдепу Волкером і помічником президента РФ Сурковим.

"Ми закликаємо Росію розпочати серйозні переговори щодо того, як завершити конфлікт, покращити безпекову та гуманітарну ситуацію для місцевого населення, імплементувати Мінськ", - сказав Макріс.

Крім цього, дипломат акцентував увагу на агресивних діях РФ в Азовському морі ,де вона перешкоджає міжнародному морському сполученню з українськими портами, що "демонструє порушення Москвою суверенітету та територіальної цілісності України".

Макріс також вказав і на складну ситуацію в окупованому Криму, де на регулярній основі проходять рейди, затримання та арешти, передусім стосовно кримських татар.

Як повідомлялось, Сполучені Штати в четвер ввели санкції проти двох українців, одного росіянина та дев'яти компаній в Україні та Росії, які причетні до анексії Криму та до пов'язаних з цим порушень прав людини.

Санкції мають на меті ще більше покарати Москву за анексію Кримського півострова в 2014 році та за підтримку проросійських сепаратистів на сході України.

В санкційному списку опинився офіцер ФСБ Андрій Сушко. На думку США, він несе відповідальність за викрадення в 2017 році кримськотатарського активіста, який піддавався катуванням.

Санкції також спрямовані проти компаній, які нажились на окупації Криму. Серед них - курортний спа-готель "Мрія" в Ялті, що інвестується найбільшим російським банком "Сбербанк".

В чорному списку опинилось "міністерство державної безпеки" луганських бойовиків.

Також під санкції потрапили Володимир Зарицький і Олександр Басов.

Зарицький є колишнім головнокомандувачем Ракетних військ і артилерії Росії. Він володіє ТОВ "УКІП", що розташоване в Сімферополі.

Басов - так званий "заступник міністра державної безпеки ЛНР". У США наголошують, що дана структура сепаратистів винна в серйозних порушеннях прав людини.

Теми: СШАОБСЄКримРосіясанкції
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