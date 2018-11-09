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ООС: Бойовики били з гранатометів і мінометів, 2 поранених

П'ятниця, 9 листопада 2018, 06:32

Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим тиші, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 9 листопада.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське", - підкреслили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

З мінометів калібру 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.

"Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, загарбники застосували неподалік Павлополя та Кримського. Саме біля останнього окупанти проявили найбільшу вогневу активність", - наголосили у прес-центрі.

Від початку доби, 9 листопада, обстрілів не зафіксовано.

За даними розвідки, протягом минулої доби, 1 бойовика знищено, санітарні втрати окупантів складають 11 осіб.

Теми: ООСбойові дії
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