Генпрокуратура погано перевірила Трубу перед призначенням у ДБР – суд

Окружний адміністративним судом міста Києва визнав неналежною перевірку Генпрокуратурою Романа Труби перед призначенням його головою державного бюро розслідувань.

Таке рішення суд ухвалив 8 листопада.

Зазначається, суд завершив розгляд за позовом Юрія Македона до ГПУ та Міністерства юстиції щодо визнання протиправною їхню бездіяльність у непроведенні належним чином перевірки Труби.

Повідомляється, що за наслідком розгляду вказаної справи, судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом визнання протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури України, яка полягає у непроведенні належним чином перевірки, щодо поширення ч. 3 статті 1 Закону України "Про очищення влади" на Романа Трубу.

Крім того протиправними визнані дії ГПУ, які полягали у незверненні до Мінюсту щодо включення Труби до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Як повідомлялося, 12 листопада 2015 року Верховна Рада проголосувала за закон про створення Державного бюро розслідувань.

Згідно з законом, Бюро має виявляти, розкривати и припиняти злочини, пов’язані з діяльністю організованих груп та злочинних організацій.

Розслідувати випадки катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчиненим прокурорами, слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро, СБУ, органів внутрішніх справ та працівниками інших правоохоронних органів.

Бюро має також розслідувати військові злочини, злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

Також бюро має займатись розслідуванням злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро, прокурорами Антикорупційної прокуратури.

16 листопада 2017 року директором Державного бюро розслідування став Роман Труба.

Згодом Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації президента з листом про проведення люстраційної перевірки щодо новопризначеного директора ДБР Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

Народний депутат Мустафа Найєм заявляв, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

У квітні директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.