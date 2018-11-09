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Кримінальний авторитет хотів відкупитися від СБУшника 5 тисячами доларів

П'ятниця, 9 листопада 2018, 12:42

На Полтавщині затримали місцевого "кримінального авторитета" на пропозиції хабара співробітнику СБУ.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба СБУ.

Вказується, що представник кримінальних кіл регіону запропонував оперуповноваженому обласного управління СБУ п`ять тисяч доларів.

"У таку суму зловмисник оцінив сприяння правоохоронця у вирішенні питання щодо припинення кримінального провадження за нелегальне функціонування автозаправної станції в одному із населених пунктів області та невжиття відповідних заходів правового реагування", - повідомляє відомство.

Правоохоронці затримали "авторитета" в одному із населених пунктів Полтавщини згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби передачі чергової суми обіцяного "гонорару".

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУхабар
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