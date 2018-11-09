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Дружина "диверсанта" Захтея: Іноді він думає, що надії на обмін вже немає

П'ятниця, 9 листопада 2018, 16:37

Фігурант так званої "справи українських диверсантів" Андрій Захтей, який знаходиться в колонії окупованого Криму, сподівається потрапити до списки обміну між Україною і Росією.

Про це розповіла дружина ув'язненого Оксана Захтей, повідомляє Крим.Реалії.

"Іноді він думає, що надії на обмін вже немає. А буває, почує якісь новини і знову спалахує цією темою. Багато про це розповідає, вірить, що його можуть обміняти або екстрадувати. Думаю, в тому числі через це він став дуже нервовим. Категорично не хоче згадувати події серпня 2016 року. Я можу ненароком згадати ті дні, а він відразу починає нервувати. Каже: мені на все життя вистачить того, що зі мною робили тоді", - повідомила Захтей.

За її словами, у її чоловіка в колонії загострилися хронічні захворювання, він потребує медичної та стоматологічної допомоги.

"Восени у нього стабільно все загострюється: гайморит, болі в спині, які виникли після побиття під час затримання, виразка шлунку; потрібно відновлювати зуби. Помітила, що сильно впав зір, мабуть, потрібно буде передавати окуляри", - розповіла вона.

Жінка також повідомила, що привезла Захтею медикаменти, але вони лише знімуть симптоми.

16 лютого в анексованому Криму Захтея, обвинуваченого в підготовці диверсій, засудили до 6,5 років колонії суворого режиму.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму.

У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.

Він неодноразово писав заяви про тортури з боку співробітників ФСБ.

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