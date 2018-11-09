В поліції повідомили про стан постраждалих у ДТП з Лещенком

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 18:07

Лікарі надали допомогу та відпустили помічницю нардепа Сергія Лещенка, яка потрапила в ДТП під Києвом.  

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зазначається, що госпіталізованій пасажирці легковика надали допомогу і відпустили.

Лещенку та водієві "МАН" лікарі надали допомогу на місці події.

Наразі матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції і вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

У п’ятницю народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив у ДТП під Києвом на Великій кільцевій дорозі. Сам Лещенко не постраждав. Його автомобіль стояв на узбіччі і в нього в'їхала вантажівка.   

Як пише "ДТП Київ", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль з'їхав на узбіччя та перевернувся.

Українська правда
Теми: Лещенко ДТП
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