В поліції повідомили про стан постраждалих у ДТП з Лещенком

Лікарі надали допомогу та відпустили помічницю нардепа Сергія Лещенка, яка потрапила в ДТП під Києвом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зазначається, що госпіталізованій пасажирці легковика надали допомогу і відпустили.

Лещенку та водієві "МАН" лікарі надали допомогу на місці події.

Наразі матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції і вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

У п’ятницю народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив у ДТП під Києвом на Великій кільцевій дорозі. Сам Лещенко не постраждав. Його автомобіль стояв на узбіччі і в нього в'їхала вантажівка.

Як пише "ДТП Київ", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль з'їхав на узбіччя та перевернувся.