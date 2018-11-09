Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В поліції повідомили про стан постраждалих у ДТП з Лещенком

П'ятниця, 9 листопада 2018, 17:07

Лікарі надали допомогу та відпустили помічницю нардепа Сергія Лещенка, яка потрапила в ДТП під Києвом.  

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Зазначається, що госпіталізованій пасажирці легковика надали допомогу і відпустили.

Лещенку та водієві "МАН" лікарі надали допомогу на місці події.

Наразі матеріали зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції і вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

У п’ятницю народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко потрапив у ДТП під Києвом на Великій кільцевій дорозі. Сам Лещенко не постраждав. Його автомобіль стояв на узбіччі і в нього в'їхала вантажівка.   

Як пише "ДТП Київ", після зіткнення автомобіль нардепа розвернуло на 180 градусів, а вантажний автомобіль з'їхав на узбіччя та перевернувся.

Українська правда
Теми: ЛещенкоДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Лещенко
"Укрзалізниця" організовано евакуює іноземців, а Росія поширює фейки – Лещенко
Лещенко повертається у наглядову раду УЗ
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: