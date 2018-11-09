Безсмертний підтвердив, що росіяни пропонували обміняти Донбас на Крим

Колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що російські офіційні представники в Мінську неодноразово пропонували відмовитися від претензій на Крим заради повернення Донбасу.

Про це він сказав в ефірі каналу "112", йдеться на сайті політика.

"Такі розмови справді велися під час роботи Тристоронньої контактної групи. Особливо, коли учасники виходили відпочити, ця тема звучала постійно. Зазвичай російська сторона доповнювала це словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". І це постійно та нав’язливо повторювалося", - сказав він.

"Зрозуміло, що представники української сторони зі старту відкидали цю річ", - додав Безсмертний.

За його словами, з російського боку "нічого тут нового і несподіваного немає", "важливо, що українська сторона реагує правильно".

Як відомо, 8 листопада представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції "зняти питання Криму" для закінчення війни на Донбасі.