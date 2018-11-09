Київ попередили про тепло та густий туман

239 переглядів
П'ятниця, 9 листопада 2018, 19:53

У суботу, 10 листопада, в Києві очікується до 9°С тепла та туман, через який видимість буде обмежена – 200-500 метрів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, в суботу вночі та вранці Києв накриє туман. В столиці очікується мінлива хмарність, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі близько 0°С, вдень - 7-9°С тепла.

У зв’язку з обмеженою видимістю, водіям рекомендували знизити швидкість руху та тримати безпечну дистанцію з іншими авто.

Українська правда
Теми: погода Київ
powered by lun.ua
По темі
Синоптики обіцяють сухий і теплий вікенд 9 листопада 2018, 12:39
Наступного тижня чекають вибриків погоди: шторм, мороз і сніг 9 листопада 2018, 09:00
В Україні буде тепло, але одягатися доведеться серйозніше 8 листопада 2018, 12:06
Усі новини
Головні новини
Гриценко розповів, чи буде об’єднуватись з Тимошенко
Труба перервав відпустку через ситуацію в ДБР
Порошенко завернув заяву Луценка про відставку
Стало відомо, чим Порошенко займеться в Парижі
Усі новини
здоров'я

Чи шкідливі домашні тварини для дітей

Фото

Фото дня: ніжність мiж вівчаркою та качкою