Львівський суд оштрафував 3 поляків за хуліганство на Личаківському цвинтарі

Личаківський райсуд Львова визнав винними у хуліганстві 3 польських студентів, які підпалили два фаєри, неподалік польських військових поховань на Личаківському кладовищі, і призначив покарання у виді 8 500 грн штрафу кожному.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що під час розгляду справи студенти визнали свою провину і розкаялись, попросили пробачення за вчинене і сприяли розкриттю злочину.

"Згідно з обвинувальним актом, троє громадян Польщі за попередньою змовою купили 10 піротехнічних факелів, після чого прибули на територію музею "Личаківський цвинтар".

Підійшовши до польських військових поховань, підпалили два фаєри, створюючи небезпеку пошкодження поховань, з метою зневажити пам'ять про померлого, продемонструвати зневажливе ставлення до місця поховання та суспільних, релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції з застосуванням піротехнічних засобів", - йдеться у заяві суду.

Вирок суду законної сили не набрав і протягом 30 днів з дня його оголошення може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Як повідомлялось, 22 листопада у Львові затримали трьох поляків, які намагались підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря.