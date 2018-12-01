ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат

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Субота, 1 грудня 2018, 07:54

Минулої доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 грудня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове.

Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

Оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Луганського обстрілювались із мінометів 120-го калібру, по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП відповідно. 

За даними розвідки, минулої доби 4 бойовиків було знищено.

"Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв", - йдеться у звіті.

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Теми: ООС Донбас бойові дії
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