Клімкін назвав нового уповноваженого з транскордонного співробітництва з Угорщиною

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Субота, 1 грудня 2018, 10:30

Новим уповноваженим з транскордонного співробітництва з Угорщиною став Микола Балтажи.

Про це 1 грудня повідомив глава українського МЗС Павло Клімкін. 

Раніше Балтажи був послом України у Болгарії. 

Клімкін нагадав, що 26 листопада у Києві заступники глав МЗС України та Угорщини обговорювали питання взаємодії при залученні угорської допомоги у розвиток Закарпаття.

"На цих консультаціях наш новий уповноважений з транскордонного співробітництва особисто познайомився зі своїми угорськими колегами. Наступного тижня у Будапешті має відбутися їхня предметна зустріч", - зазначив глава МЗС. 

"Осінь в українсько-угорських відносинах видалася надзвичайно емоційною.  ... Угорські заяви про небажання взаємодіяти з українською владою підвели нас до моменту, коли червону лінію несприйняття, здавалося, вже перейдено. Але навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачали здорового глузду і робили те, що необхідно, – шукали точки дотику. Нещодавні зустрічі дають надію, що наші з угорським колегою зусилля не були марними", - заявив Клімкін.

Він додав, що до зустрічі з главою МЗС Угорщини наступного тижня у Мілані "ми підходимо з деякими напрацюваннями". 

Українська правда

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Теми: Угорщина Клімкін МЗС
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