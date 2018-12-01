На окупований Донбас відправили 196 тонн гуманітарної допомоги

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Субота, 1 грудня 2018, 11:06

На окупований проросійськими бойовиками Донбас відправили понад 196 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

10 вантажівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста прослідували на виїзд до тимчасово окупованої території України через КПВВ "Новотроїцьке". 

"Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, а також лікарські препарати", - зазначили у ДПСУ. 

Українська правда

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Теми: Донбас гуманітарка
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