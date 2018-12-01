Клімкін запевнив у "проугорськості України" та сподівається на її максимальну підтримку

У зв'язку з агресією Росії у Чорному морі Україна очікує на максимальну підтримку як від ЄС та НАТО, так і від Угорщини.

Про це 1 грудня заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Україну і світ сколихнули події у Чорному морі. Це перший збройний напад, який армія РФ здійснила, не приховуючись, під своїм прапором. Сподіваюся, в Угорщині розуміють, що це загроза не тільки Україні. ... Ми сьогодні боронимо цінності всієї західної цивілізації, тому в праві очікувати максимальної допомоги й підтримки як від ЄС та НАТО, так і від кожної країни, яка є членом цих союзів", - зазначив глава МЗС.

Клімкін висловив сподівання, що Угорщина "також активно підтримуватиме допомогу ЄС та НАТО Україні".

"До речі, це найкращий спосіб захистити від російської загрози й наших українських угорців... Зі свого боку, можу впевнено заявити про проугорськість України", - заявив Клімкін.