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В Укравтодорі назвали "складні" регіони через снігопади

Субота, 1 грудня 2018, 12:55
В Укравтодорі назвали складні регіони через снігопади

Складні погодні умови спостерігаються у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де випадає сніг з дощем при мінусовій температурі з утворенням ожеледиці.

Про це 1 грудня повідомили в "Укравтодорі".

"Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, заторів у русі через неналежний стан доріг немає. Стан покриття на дорогах державного значення у більшості областей - місцями засніжене, характерні снігові накати та ожеледиця", - зазначили у компанії. 

На перевальних ділянках доріг без опадів, температура повітря коливається від -11 до -20. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі - засніжений.

За даними Укравтодору, вранці сніг помірної інтенсивності випадав в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях, де висота снігового покриву становить 10-20 см. Невеликий сніг - у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Донецькій та Херсонській областях, де випало від 2 до 10 см снігу. 

Українська правда
Теми: погодаУкравтодор
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