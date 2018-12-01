Європейський Союз готовий вже найближчим часом ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це 1 грудня на спільній прес-конференції з главою МЗС України у Києві заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, пише Інтерфакс-Україна.



"ЄС розробляє санкції стосовно осіб, причетних до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - заявив він.

Також Чапутовіч заявив, що Польща підтримує посилення санкцій проти Росії за агресію у Керченській протоці, пише "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо акт агресії Росії в акваторії Азовського моря. Це вперше, коли агресія пройшла так відкрито з боку російських підрозділів без приховування за спинами так званих "зелених чоловічків" або сепаратистів", - сказав Чапутовіч.

"Росія має зрозуміти, що агресивна політика несе наслідки, а не тільки заяви міжнародної спільноти. Польща вважає, що необхідно дати рішучу, сильну і однозначну реакцію шляхом посилення санкцій", - додав глава МЗС Польщі.

Чапутовіч зазначив також, що питання агресивних дій РФ у Керченській протоці обговорять на міністерських засіданнях НАТО, ОБСЄ і Ради ЄС, пише Інтерфакс-Україна.

"На наступному тижні відбудеться засідання міністрів закордонних справ НАТО, і питання агресії Росії проти України в Азовському морі буде там обговорюватися, а Польща буде на цьому наполягати", - сказав глава МЗС Польщі.

За його словами, на засіданні глав МЗС у Мілані також відбудеться обговорення цього питання.