ЄС готовий ввести санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО - Чапутович

317 переглядів
Субота, 1 грудня 2018, 15:01

Європейський Союз готовий вже найближчим часом ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про  це 1 грудня на спільній прес-конференції з главою МЗС України у Києві заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, пише Інтерфакс-Україна

"ЄС розробляє санкції стосовно осіб, причетних до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - заявив він. 

Також Чапутович заявив, що Польща підтримує посилення санкцій проти Росії за агресію у Керченській протоці, пише "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо акт агресії Росії в акваторії Азовського моря. Це вперше, коли агресія пройшла так відкрито з боку російських підрозділів без приховування за спинами так званих "зелених чоловічків" або сепаратистів", - сказав Чапутович. 

"Росія має зрозуміти, що агресивна політика несе наслідки, а не тільки заяви міжнародної спільноти. Польща вважає, що необхідно дати рішучу, сильну і однозначну реакцію шляхом посилення санкцій", - додав глава МЗС Польщі. 

Чапутович додав, що питання агресивних дій РФ у Керченській протоці обговорять на міністерських засіданнях НАТО, ОБСЄ і Ради ЄС, пише Інтерфакс-Україна

"На наступному тижні відбудеться засідання міністрів закордонних справ НАТО, і питання агресії Росії проти України в Азовському морі буде там обговорюватися, а Польща буде на цьому наполягати", - сказав глава МЗС Польщі.

Він додав, що на засіданні глав МЗС у Мілані також відбудеться обговорення цього питання.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія санкції ОРДЛО вибори ЄС
powered by lun.ua
По темі
Порошенко: "Пальці віялом" РПЦ в Україні розставляти більше не буде 1 грудня 2018, 14:38
У Сенцова проблеми з нирками і печінкою - сестра 1 грудня 2018, 11:35
Прикордонники: За добу Україна "завернула" 100 росіян, РФ - 40 українців 1 грудня 2018, 11:21
Усі новини
Головні новини
Порошенко назвав кількість озброєння РФ на кордонах з Україною, в ОРДЛО і Криму
"Пальці віялом" РПЦ в Україні розставляти більше не буде - Порошенко
УЗ порадила їхати до "Борисполя" лише експресом, а він зламався
Прикордонники: За добу Україна "завернула" 100 росіян, РФ - 40 українців
Усі новини
соціум

Шість історій людей, яких виправила (не)колонія

Фото

13 світлин виверження вулкану, знятих дроном зблизька