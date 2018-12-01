Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС готовий ввести санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО - Чапутовіч

Субота, 1 грудня 2018, 14:01

Європейський Союз готовий вже найближчим часом ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про  це 1 грудня на спільній прес-конференції з главою МЗС України у Києві заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, пише Інтерфакс-Україна

"ЄС розробляє санкції стосовно осіб, причетних до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - заявив він. 

Також Чапутовіч заявив, що Польща підтримує посилення санкцій проти Росії за агресію у Керченській протоці, пише "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо акт агресії Росії в акваторії Азовського моря. Це вперше, коли агресія пройшла так відкрито з боку російських підрозділів без приховування за спинами так званих "зелених чоловічків" або сепаратистів", - сказав Чапутовіч. 

"Росія має зрозуміти, що агресивна політика несе наслідки, а не тільки заяви міжнародної спільноти. Польща вважає, що необхідно дати рішучу, сильну і однозначну реакцію шляхом посилення санкцій", - додав глава МЗС Польщі. 

Чапутовіч зазначив також, що питання агресивних дій РФ у Керченській протоці обговорять на міністерських засіданнях НАТО, ОБСЄ і Ради ЄС, пише Інтерфакс-Україна

"На наступному тижні відбудеться засідання міністрів закордонних справ НАТО, і питання агресії Росії проти України в Азовському морі буде там обговорюватися, а Польща буде на цьому наполягати", - сказав глава МЗС Польщі.

За його словами, на засіданні глав МЗС у Мілані також відбудеться обговорення цього питання.

Теми: РосіясанкціїОРДЛОвибориЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
РФ обстріляла Костянтинівку касетними боєприпасами: загинула дитина, є поранені
В Україні ліквідували російського полковника, який командував "Ленінградським полком"
Студенти російського коледжу збирають іранські "Шахеди" – розслідування
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: