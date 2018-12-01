ООС: 7 обстрілів протягом дня, без втрат

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Субота, 1 грудня 2018, 18:58

Станом на 18 годину суботи російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"У районі Павлополя і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського противник застосував міномети калібру 82 мм, а неподалік Чермалика – станкові гранатомети", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил на підступах до Красногорівки та Мар'їнки.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів", - зазначили в прес-центрі.

Там також повідомили, що в ході бойових дій у суботу не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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