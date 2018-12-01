Путін каже, що відповів на питання Трампа про російську агресію

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Субота, 1 грудня 2018, 23:35

Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час неформального спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G20 відповів на його питання про російську агресію в Чорному морі.

Про це він сказав в суботу на прес-конференції за підсумками саміту G20, повідомляє "Інтерфакс".

"Що називається, "на ногах" там (на саміті - ред.) усі один з одним спілкуються, і ми поспілкувалися з президентом Трампом - так, у двох словах", - зазначив Путін.

"Я відповів на його питання, пов'язані з цим інцидентом у Чорному морі. У нього своя позиція з цих питань і проблем, у мене - своя. Але, у всякому разі, ми залишилися при своїй думці. У всякому разі, я його поінформував про наше бачення цього інциденту", - сказав президент РФ.

Він висловив надію, що зустріч з Трампом рано чи пізно відбудеться.

"Сподіваюся, що ця зустріч все-таки відбудеться тоді, коли американська сторона буде до цього готова", - сказав Путін.

Раніше про те, що президенти США і РФ коротко неформально поспілкувалися на полях саміту G20, повідомляли прес-секретар Білого дому Сара Сандерс і прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 у Буенос-Айресі через взяття Росією в полон українських моряків.

1 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків і суден.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

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Теми: Путін Трамп
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