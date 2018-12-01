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У проекті доповіді про відносини з РФ Європарламент вимагає скасувати "Північний потік - 2"

Субота, 1 грудня 2018, 23:40
У проекті доповіді про відносини з РФ Європарламент вимагає скасувати Північний потік - 2

У проекті доповіді про відносини з РФ Європарламент закликає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Проект доповіді про стан відносин з Росією опублікований на сайті парламенту ЄС, пише DW.

Цей проект "підсилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз з енергетичною політикою ЄС і тому повинен бути зупинений", йдеться в документі.

Європарламент також вимагає припинити дію угоди про партнерство та співробітництво, яка була укладена між ЄС і Росією в 1997 році, після чого щорічно продовжувалася.

Необхідно переглянути умови, на яких базуються відносини між ЄС і Росією, вважають євродепутати. На їхню думку, співпраця має відбуватися тільки в тих областях, які "необхідні і представляють взаємний інтерес", при цьому повинні дотримуватися гарантії безпеки для ЄС і сусідніх з ним країн.

Крім того, Європарламент висловлюється за твердження на рівні ЄС аналога "акту Магнітського", який був вперше прийнятий в США в 2012 році і передбачає санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в РФ.

Разом з тим в документі, який ляже в основу нової резолюції Європарламенту, відзначається, що Росія "в доступному для огляду майбутньому залишається ключовим економічним партнером Євросоюзу".

Брюссель відкритий для посилення партнерства та діалогу з Москвою, прагне до повернення до конструктивних відносин з нею, які, однак, можливі за умови, що російська влада "буде дотримуватися своїх зобов'язань, взятих в рамках міжнародного права".

Теми: ЄвропарламентРосіягаз
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