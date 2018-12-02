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Трамп: зустріч з Кім Чен Ином може відбутися на початку 2019 року

Неділя, 2 грудня 2018, 06:27

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в січні або лютому. В якості місця зустрічі розглядаються три локації.

Про це президент США заявив журналістам після саміту G20, пише Reuters.

"Ми добре ладнаємо. У нас хороші відносини ", - сказав Трамп, висловивши намір в якийсь момент запросити Кім Чен Ина в США.

Обидві сторони вели переговори про другу зустріч лідерів після першої безпрецедентної зустрічі в Сінгапурі в червні.

Білий дім заявив після зустрічі Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що вони і Кім будуть прагнути до того, щоб "бачити Корейський півострів вільним від ядерної зброї".

У заяві говориться, що Сі Цзіньпін і Трамп "погодилися з тим, що стосовно Північної Кореї досягнуто значного прогресу".

Раніше КНДР виступала з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Північна Корея має 16 таємних баз і просуває на них свою програму з розробки балістичних ракет, здатних досягати інших континентів.

Теми: ТрампКНДР
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