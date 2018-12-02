Доба в районі ООС: 15 обстрілів, двох окупантів знищено

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Неділя, 2 грудня 2018, 07:59

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаними силами, окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельське, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

За даними розвідки, 1 грудня  двох окупантів було знищено та ще одного поранено.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

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Теми: ООС бойові дії
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